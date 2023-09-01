В августе украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.
Как сообщает "Укравтопром" в Telegram, относительно июля потребительская активность увеличилась на 9%. Наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1 тыс. 118 шт. По сравнению с прошлым годом августовская реализация новых "Тойот" в Украине увеличилась на 49%.
Второй по популярности стала марка Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли почти в четыре раза до 611 единиц. На третьей позиции в рейтинге – Renault с 501 авто (+143%).
Кроме того, в августовский ТОП-5 рейтинга попали BMW - 433 авто (+120%) и Skoda - 394 авто (+145%).
Титул бестселлера на украинском рынке новых легковушек в августе достался автомобилю Renault Duster - 473 регистрации.
Всего с января по август этого года украинцы приобрели и поставили на учет более 38,1 тыс. новых легковых авто, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рынок авто Во время войны
С января по июнь 2023 года украинцы приобрели почти пять тысяч легковых авто, ввезенных из Китая. Всего автомобили китайского происхождения охватили 12 процентов украинского рынка новых легковых авто.
В течение июля этого года украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за границы. Тогда наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала именно бензиновым авто.