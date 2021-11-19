Идеальный автомобиль Apple не будет иметь рулевого колеса и педалей, а его интерьер хотят спроектировать так, чтобы управлять автомобилем без рук.

Американская компания Apple намерена выпустить собственный беспилотный автомобиль на один-два года раньше, чем планировала.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обознанные источники в компании. По данным издания, закончить разработку и приступить к выпуску такого автомобиля компания намерена в 2025 году. Если Apple не сможет достичь своей цели, она может либо отложить выпуск, либо начать продавать автомобиль с более простыми технологиями.

В течение последних нескольких лет автомобильная команда Apple исследовала два одновременных пути: создание модели с ограниченными возможностями автономного вождения, ориентированными на рулевое управление и ускорение - как у многих современных автомобилей, или версии с полной способностью автономного вождения, которая не требуют вмешательства человека.

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Предполагается, что идеальный автомобиль Apple не имел бы рулевого колеса и педалей, а его интерьер был бы спроектирован так, чтобы управлять автомобилем без помощи рук. В этой машине пассажиры сидели бы по бокам лицом друг к другу, как в лимузине.

Apple и создание беспилотного автомобиля

Apple работает над созданием автомобиля с 2014 года в рамках проекта Titan. В какой-то момент Apple решила сосредоточиться только на программном обеспечении и пересмотрела свои цели. В 2018 году ветеран Apple Дуг Филд, который работал в Tesla, вернулся и возглавил проект. В 2019-м он уволил 190 человек.

С тех пор Apple заметно продвинулась вперед и теперь нацелена на создание пассажирского автомобиля.

Автор: Ирина Погорелая