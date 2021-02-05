Apple видит в новом автомобиле автономное устройство без водителя.

Apple близка к заключению контракта с группой компаний Hyundai-Kia по производству автономного электрокара.

Об этом сообщает CNBC. По данным инсайдеров, Apple видит в новом автомобиле автономное устройство без водителя.

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Специалисты полагают, что в первую очередь американская компания будет сосредоточена на выпуске электрокаров, которые займутся перевозками людей и доставкой продуктов из магазинов.

Данный шаг может столкнуть между собой Apple и Tesla на рынке самоуправляемых автомобилей. Затем компания может представить электрокар для потребительского рынка.

Согласно раскрытым данным, Apple близка к подписанию договора о сотрудничестве с группой компаний Hyundai-Kia. Производитель iPhone уже инвестировал в совместный проект около 3,6 миллиарда долларов. В партнерстве, как сообщают источники, заинтересованы обе корпорации: американская хочет выйти на автомобильный рынок, корейская — закрепиться на рынке США. Однако компания Тима Кука может найти другого партнера или заключить договор с несколькими автопроизводителями.

Инсайдеры рассказали, что взгляды топ-менеджеров американской и корейской компаний на развитие автоиндустрии сходятся. Назначенный в октябре вице-председатель Hyundai-Kia Ыйсан Чонг (Euisun Chung) заявил, что «мобильность — будущее компании».

Для Apple решение произвести собственный электрокар открывает потенциал для выхода на мировой рынок автомобилей, оцениваемый в 10 триллионов долларов. По словам специалистов, американская компания занимает треть рынка смартфонов, который оценивают в 500 миллиардов долларов.

«Таким образом, Apple потребуется занять всего два процента рынка автомобилестроения, чтобы данный сегмент приносил им столько же денег, сколько и бизнес по производству iPhone», — заключила аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти (Katie Huberty).

Apple и создание автомобиля

Apple работает над созданием автомобиля с 2014 года в рамках проекта Titan. В какой-то момент Apple решила сосредоточиться только на программном обеспечении и пересмотрела свои цели. В 2018 году ветеран Apple Дуг Филд, который работал в Tesla, вернулся и возглавил проект. В 2019-м он уволил 190 человек.

С тех пор Apple заметно продвинулась вперед и теперь нацелена на создание пассажирского автомобиля.

В декабре 2020 года стало известно о том, что Apple рассчитывает представить собственный беспилотный автомобиль в 2024 году.

4 февраля 2021 года стало известно о том, что корпорация Apple создает автомобиль на платформе E-GMP от Hyundai. Основанный на E-GMP электрокар может разогнаться до 100 километров в час менее чем за 3,5 секунды, максимальная скорость автомобиля составляет около 260 километров в час (160 миль в час).

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Автор: УНИАН