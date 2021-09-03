Корпорация в настоящее время решает вопрос о том, получится ли наладить серийный выпуск электромобилей Apple Car в условиях недостатка полупроводников.

Корпорация Apple планирует начать производство собственного электромобиля в 2024 году.

Как сообщают порталы Apple Insider и Digitimes, руководство американской компании уже проводит встречи с азиатскими автопроизводителями.

Корпорация, в частности, обсуждает, получится ли наладить серийный выпуск электромобилей Apple Car в условиях недостатка полупроводников. Помимо этого Apple обеспокоена нехваткой еще нескольких компонентов, но СМИ не приводят подробности.

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Изначально Apple планировала начать производство электромобиля в 2027 году. Тайваньская компания Foxconn, производящая комплектующие в том числе для Apple, планирует к 2025–2027 годам поставлять 10% всех запчастей или сервисов для электромобилей в мире, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая