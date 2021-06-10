Китайский гигант электронной коммерции Alibaba планирует разработать беспилотный грузовик в сотрудничестве с логистической дочерней компанией Cainiao.
Об этом заявил технический директор Ченг Ли, передает Reuters.
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Также он заявил, что в течении следующего года Cainiao планирует представить 1000 автономных роботов-доставщиков в Китае.
Как отмечает агентство, такая инициатива вызвана тем, что десятки стартапов, автопроизводителей и крупных технологических компаний, такие как лидер интернет-поиска Baidu ускоряют работу над системами для беспилотных транспортных средств.
Что такое Alibaba
Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Основателем компании является Джек Ма. Компании принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com. Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы.
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