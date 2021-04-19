Сейчас Ма контролирует компанию.

Финтех-стартап Ant Group изучает варианты продажи Джеком Ма своей доли в компании, чтобы ослабить давление китайский властей на бизнес.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным издания, представители центрального банка Китая и финансового регулятора в период с января по март этого года провели ряд встреч с руководством Ant Group и Джеком Ма, на которых обсуждалась возможность выхода миллиардера из компании.

В то же время в Ant Group отрицают, что вопрос о продаже доли Джека Ма когда-либо рассматривался. Сейчас Ма контролирует компанию.

«Продажа доли Джека Ма в Ant Group никогда не обсуждалась ни с кем», — говорится в заявлении представителя Ant.

Изданию не удалось выяснить, продолжат ли стороны рассматривать вариант с продажей доли Джека Ма в компании и если да, то какой.

По данным источников агентства, в Ant Group рассматривали вариант продажи доли Джека Ма существующим инвесторам в Ant или основанной Ма Alibaba, без привлечения какой-либо внешней организации.

По словам другого источника Reuters, Джеку Ма дали понять, что он не сможет продать свою долю в компании ни одной из близких к себе структур и ему полностью придется выйти из компании. Среди вариантов — продажа доли китайскому инвестору, аффилированному с государством.

Оба источника агентства отмечают, что для любого из этих решений потребуется одобрение Пекина.

Что такое Alibaba

Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Основателем компании является Джек Ма. Компании принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com. Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы.

История конфликта

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Автор: Елена Коваленко