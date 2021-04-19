Финтех-стартап Ant Group изучает варианты продажи Джеком Ма своей доли в компании, чтобы ослабить давление китайский властей на бизнес.
Об этом сообщает Reuters.
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По данным издания, представители центрального банка Китая и финансового регулятора в период с января по март этого года провели ряд встреч с руководством Ant Group и Джеком Ма, на которых обсуждалась возможность выхода миллиардера из компании.
В то же время в Ant Group отрицают, что вопрос о продаже доли Джека Ма когда-либо рассматривался. Сейчас Ма контролирует компанию.
«Продажа доли Джека Ма в Ant Group никогда не обсуждалась ни с кем», — говорится в заявлении представителя Ant.
Изданию не удалось выяснить, продолжат ли стороны рассматривать вариант с продажей доли Джека Ма в компании и если да, то какой.
По данным источников агентства, в Ant Group рассматривали вариант продажи доли Джека Ма существующим инвесторам в Ant или основанной Ма Alibaba, без привлечения какой-либо внешней организации.
По словам другого источника Reuters, Джеку Ма дали понять, что он не сможет продать свою долю в компании ни одной из близких к себе структур и ему полностью придется выйти из компании. Среди вариантов — продажа доли китайскому инвестору, аффилированному с государством.
Оба источника агентства отмечают, что для любого из этих решений потребуется одобрение Пекина.
Что такое Alibaba
Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Основателем компании является Джек Ма. Компании принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com. Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы.
История конфликта
- Проблемы Джека Ма с китайскими властями обострились после того, как в октябре 2020 года он публично раскритиковал финансовые регуляторы и банки Китая, обвинив их в «ломбардном мышлении».
- После этого банк Китая отменил обещавшее быть рекордным IPO финтех-стартапа Ма Ant Group. Джек Ма был готов отдать властям часть Ant Group, но это не помогло предотвратить отмену IPO.
- 16 августа 2020 года стало известно о том, что США намерены запретить ряду китайских компаний работать на территории страны. В том числе запрет мог коснуться самой крупной интернет-компании Китая Alibaba.
- 2 февраля 2021 года китайская государственная газета Shanghai Securities News исключила основателя Alibaba Джека Ма из списка главных бизнесменов страны.
- 3 февраля 2021 года Джек Ма согласовал с китайскими регуляторами план реорганизации Ant Group, который превратит финтех-гиганта в финансовую холдинговую компанию.
- 5 февраля 2021 года власти Китая выдвинули новые условия для выхода на биржу финансово-технологической компании Ant Group («дочка» Alibaba) Джека Ма.
- 21 февраля 2021 года основатель Microsoft Билл Гейтс нанес очередной удар по китайскому интернет-гиганту Alibaba. Его семейный фонд продал все принадлежавшие ему акции компании.
- 12 марта 2021 года стало известно о том, что антимонопольные органы Китая планируют оштрафовать Alibaba на рекордную сумму.
- 16 марта 2021 года власти Китая потребовали от крупнейшей в стране интернет-компании Alibaba Group Holding Ltd избавиться от ее медиаактивов.
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