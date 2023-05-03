Планируется, что авиакомпания возобновит деятельность в течение 3 дней после вынесения решения судом относительно реструктуризации.

Молдавская авиакомпания Air Moldova приостановила продажу билетов на рейсы, все полеты отменены.

Как сообщает авиакомпания, решение было принято в связи с необходимостью срочно провести реструктуризацию для предотвращения банкротства. ланируется, что ускоренная реструктуризация позволит получать инвестиции для развития компании, что поможет в дальнейшем окупить и существующие долги.

"Air Moldova направила в суд ходатайство об утверждении ускоренной реструктуризации компании, которая представляет собой план действий, направленный на предотвращение банкротства авиакомпании, решение существующих проблем и получение инвестиций", - говорится в сообщении авиакомпании.

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На данный момент инвесторы готовы вложить в Air Moldova около $50 млн. Эти инвестиции позволят решить финансовые проблемы компании и пополнить собственный флот.

Планируется, что авиакомпания возобновит деятельность в течение 3 дней после вынесения решения судом.

Проблемы в Air Moldova

Государственная авиакомпания Молдовы. Air Moldova была основана 12 января 1993 г. указом Президента Республики Молдова и является одним из самых известных молдавских брендов. Осуществляет регулярные перевозки в пределах Европы, Африки и Азии.

Осенью 2022-го года Управление гражданской авиации Молдовы после проверки Air Moldova вышло с заявлением о "недостатках финансового характера".

По данным реестра воздушных судов airfleets.net, во флоте Air Moldova на конец 2022 года находилось четыре самолета. Это два Airbus A319 с номерами ER-AXM и ER-AXL, A320 с номером ER-AXA и A321 с номером YR-ADI.

С марта 2023 г. рейсы авиаперевозчика Молдовы Air Moldova выполняет только один борт - A321 YR-ADI.

2 марта 2023 года Молдова заявила об отмене авиарейсов в столицы пяти стран в связи с техническими сложностями. Air Moldova отменила рейсы из и в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси. Причиной отмены рейсов стали операционные трудности. Два самолета во флоте авиакомпании пока недоступны для полетов.

21 апреля 2023 года авиакомпания Air Moldova объявила об отмене всех рейсов с 21 по 25 апреля. Согласно сообщению на официальных страницах компании, такое решение связано с финансовыми проблемами. Сообщалось, что Air Moldova близка к банкротству.

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