Во флоте Air Moldova на конец 2022 года было четыре самолета.

С марта 2023 г. рейсы авиаперевозчика Молдовы Air Moldova выполняет только один борт-A321 YR-ADI.

Как сообщает Аvianews.com, по данным реестра воздушных судов airfleets.net, во флоте Air Moldova на конец 2022 года находилось четыре самолета.

Это два Airbus A319 с номерами ER-AXM и ER-AXL, A320 с номером ER-AXA и A321 с номером YR-ADI.

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Самолет A320 ER-AXA выполнял рейсы по расписанию до 28 февраля, но совершил специальный перелет во французский аэропорт Монпелье, где находится до сих пор. Этот аэродром используют лизинговые компании для долговременного хранения самолетов.

Борт A319 ER-AXM находится на хранении в Монпелье еще с 19 декабря 2022 года.

Самолет A319 ER-AXL 2 марта совершил обычный регулярный рейс Кишинев-Верона, но обратно в Молдову не вылетел. Сейчас борт находится на удаленной стоянке в Вероне.

Как отмечает издание, пока не ясно связана ситуация с самолетами с опасениями лизингодателей за свои самолеты из-за агрессии со стороны России, или авиаперевозчик задолжал за аренду самолетов, и они решили оставить авиалайнеры в более безопасном месте.

Что происходит с самолетами в Молдове

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия по одному из сценариев планировала захватить аэропорт в Кишиневе для переброски своих военных в Молдову. Именно после этого заявления в Молдове начались прблемы с самолетами.

Ситуация с самолетами Air Moldova, напоминает ситуацию с украинскими авиаперевозчиками накануне российского вторжения, когда на фоне новостей о возможной войне иностранные лизинговые компании начали отзывать свои авиалайнеры из Украины.

Сразу после российского вторжения в Украину Молдова закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов, однако впоследствии сняла такой запрет.

28 октября 2022 года венгерский лоукостер Wizz Air заявил о том, что закрывает базу в Молдове из-за российских ракет, которые бомбят Украину.

2 марта 2023 г. Молдова заявила об отмене авиарейсов в столицы пяти стран в связи с техническими сложностями. В авиакомпаниях заявили, что два самолета во флоте "пока недоступны для полетов".

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