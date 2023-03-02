Отменяются рейсы в и из Праги, Лондона, Парижа, Стамбула и Тбилиси.

Молдова заявила об отмене авиарейсов в столицы пяти стран в связи с техническими сложностями.

Как сообщает пресс-служба государственной авиакомпании в Молдове Air Moldova отменены рейсы из и в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси.

"Отменяются рейсы в и из Праги, Лондона, Парижа, Стамбула и Тбилиси. Причиной отмены рейсов являются операционные трудности. Два самолета во флоте авиакомпании пока недоступны для полетов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Пассажиры рейса 9U886 Верона будут доставлены в миланский аэропорт Мальпенса, после чего они смогут вылететь в Кишинев.

Air Moldova сейчас работает над устранением последствий и реорганизацией расписания полетов.

Война в Украине и авиалинии Молдовы

Сразу после российского вторжения в Украину Молдова закрывала свое воздушное пространство для гражданских самолетов, однако впоследствии сняла такой запрет.

28 октяря 2022 года венгерский лоукостер Wizz Air заявил о том, что закрывает базу в Молдове из-за российских ракет, которые бомбят Украину.

14 февраля 2023 года Молдова временно закрыла свое небо из-за неопознанного летательного аппарата. Причиной такого решения со стороны Кишенева стал разведывательный дрон, который пересек границу со стороны Украины и непризнанного Приднестровья.

Отмененные авиарейсы

27 июня 2022 года персонал немецкой авиакомпании Lufthansa объявил забастовку. В аэропортах застряли около 134 тысяч пассажиров.

25 января 2023 года Аэропорт Берлин-Бранденбург отменил все пассажирские рейсы запланированные на день. Были отменены более 300 рейсов. Данное решение было принято в связи с забастовкой сотрудников.

15 февраля 2023 года крупнейшая авиакомпания Европы Lufthansa заявила о глобальном сбое в системе. Вышла из строя система посадки на борт самолета.

Вас также могут заинтересовать новости: