Air Moldova близка к банкротству.

Авиакомпания Air Moldova объявила об отмене всех рейсов с 21 по 25 апреля.

Согласно сообщению на официальных страницах компании, такое решение связано с финансовыми проблемами.

"Уважаемые пассажиры, с сожалением, вынуждены прекратить выполнение рейсов с 21 по 25 апреля 2023 г. в связи с отсутствием финансовых ресурсов, необходимых для деятельности компании".

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"К сожалению, мы отмечаем, что все усилия и действия, предпринятые командой Air Moldova для управления ситуацией, в которой оказалась компания, пока не дали результатов", - говорится в заявлении на странице в Facebook.

Впоследствии компания вышла с несколькими заявлениями, в которых сообщила о частичном сохранении ранее отмененный рейсов. 23 апреля в и из Болоньи, 24 апреля в и из Тбилиси и 25 апреля в и из Вероны.

Также в Air Moldova сообщили, что пытаются решить финансовые вопросы с инвесторами.

Финансовые проблемы Air Moldova: что известно

Осенью 2022-го года Управление гражданской авиации Молдовы после проверки Air Moldova вышло с заявлением о "недостатках финансового характера". Они могут помешать авиакомпании выполнять обязательства по проданным билетам. Эта проверка была проведена после того, как компания неоднократно отменяла рейсы из-за технических неисправностей самолетов.

В начале марта 2023-го года стало известно, что в распоряжении Air Moldova остался только один самолет. Такой кризис был связан со слухами о российском вторжении на территорию Молдовы.

Тогда же Air Moldova приняла решение об отмене сразу пяти рейсов в другие страны. 2 марта стало известно, что компания больше не летает в и из Праги, Лондона, Парижа, Стамбула и Тбилиси.

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