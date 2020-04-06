Продажи электрокаров в Украине выросли на треть

В марте текущего года украинскую регистрацию получили 409 транспортных средств.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-марте текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на треть - до 1,7 тысячи единиц.

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Как сообщили в ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", в марте текущего года украинскую регистрацию получили 409 транспортных средств, из которых легковые автомобили - 386 штук и 23 штуки - коммерческие авто.

"Относительно прошлого года регистрации легковых электромобилей снизились на 16%, а коммерческих почти на 40%. Такое падение регистраций на рынке электромобилей связано с тем, что его львиную долю формируют подержанные автомобили, ввезенные из-за границы, постановка на учет которых в середине прошлого месяца, в связи с карантином, была прекращена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях составила 86% (333 штуки), а в коммерческом сегменте - все 100% (23 штуки).

В то же время, несмотря на все ограничения, созданные карантинными мероприятиями, регистрации новых легковых электромобилей в марте по сравнению с мартом 2019 года выросли на 36% - до 53 шт.

Лидером рынка электрокаров остается Nissan Leaf. За прошедший месяц 129 автомобилей этой модели (все бывшие в употреблении) получили украинские номера.

На втором месте Tesla Model S, которых было зарегистрировано 47 авто, из которых лишь один автомобиль был новым.

Третьим по популярности стал Tesla Model 3 с результатом - 32 авто (все бывшие в употреблении).

Б/у Volkswagen е-Golf приобрели и зарегистрировали 19 украинцев, и столько же регистраций у коммерческого Renault Kangoo ZE, и это четвертый результат.

Замыкает мартовскую пятерку самых популярных легковых электромобилей на украинском рынке - Audi E-Tron. За месяц было зарегистрировано 17 новых электрических авто этой марки.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.