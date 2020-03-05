Новые Tesla Model 3 китайской сборки выпустили со старым автопилотом: названа причина

Компания столкнулась с перебоями в поставках компонентов из-за приостановки работы некоторых предприятий в Китае.

Не обошла стороной продолжающая эпидемия коронавируса и Tesla. И хотя завод Tesla Gigafactory 3 в Шанхае возобновил работу 10 февраля после полутора недельного простоя из-за введенного властями карантина, полностью избежать проблем автопроизводителю не удалось.

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Как и многие другие, Tesla столкнулась с перебоями в поставках компонентов из-за приостановки работы некоторых предприятий в Китае. В результате оказалось, что последние автомобили Model 3, собранные на заводе в Китае, оснащаются старым автопилотом, пишет itc.ua.

Говоря точнее, они используют платформу прошлого поколения HW 2.5 на базе чипа NVIDIA Drive PX 2 вместо новой HW 3.0 на революционной SoC Full Self-Driving (FSD) собственной разработки Tesla, представленной в прошлом году. Именно FSD в обозримом будущем (после выпуска автопилота нового поколения) должен сделать машины Tesla полностью самоуправляемыми.

Примечательно, что Tesla скромно умолчала об этом. Но, как известно, все тайное становится явным, и как только это вскрылось, производитель сразу же извинился и заверил, что в будущем все клиенты, получившие новые машины со старым автопилотом, получат бесплатное обновление до версии HW 3.0.

Точных сроков производитель не указал, отметив лишь, что это случится, как только поставки наладятся. Вот только владельцы автомобилей Tesla, выпущенных до апреля 2019 года, из числа тех, кто купил опцию Full Self-Driving, до сих пор ждут ранее обещанного бесплатного обновления автопилота.

Напомним, распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось в конце 2019 года в Китае. В общей сложности с начала эпидемии в Китае заразились 80 409 человек, погибли 3012 человек.

За пределами Китая вирус выявлен еще в 79 странах мира. Основными очагами инфекции, помимо Китая, остаются Южная Корея (заболели 5766 человек, погибли 35 человек), Италия (заболели 3089 человек, погибли 107 человек) и Иран (заболели 2922 человека, погибли 92 человека).

Всего в мире COVID-19 заразились 95131 человек, погибли 3284 человек, 53276 человек излечились от болезни.

В Украине официально зарегистрирован один случай заболевания COVID-19.