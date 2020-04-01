Обнародован перечень дорог, на которых вводится сезонная максимальная скорость до 80 км/ч, и которые обустроены соответствующими дорожными знаками.

В Киеве на семи улицах разрешили ездить со скоростью 80 км в час.

Об этом КП «Центр организации дорожного движения» сообщает в Facebook.

Читайте такжеВ Киеве с сегодняшнего дня ввели электронный билет: как купить новые проездные

«В столице с 1 апреля до 1 ноября, согласно решению Киевского городского совета от 9 октября 2018 года «О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км в час», на 7 участках вводится максимально допустимая скорость движения - 80 км/ч», - говорится в сообщении.

Речь идет о локации:

просп. Р. Шухевича (от Московского моста до ул. Оноре де Бальзака)

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

КП «Центр организации дорожного движения» установило на этих участках 90 дорожных знаков 3.29 «Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час».

Читайте такжеВ КГГА разъяснили порядок въезда транспорта в Киев в период карантина

«Обращаем внимание водителей! Двигаться со скоростью до 80 км/ч можно только при наличии соответствующих дорожных знаков», - отмечают в КП.

Как сообщал УНИАН, 9 октября 2018 года Киевсовет утвердил перечень из 17 участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.

В Киевсовете объяснили, что, начиная с 1 января 2018 года, вступили в силу обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч. Однако, учитывая важность обеспечения надлежащих условий для жизнедеятельности Киева, возникает необходимость увеличить разрешенную скорость движения на отдельных участках. Согласно постановлению Кабмина, городские власти должны согласовывать соответствующий перечень автодорог с Национальной полицией. Также должны учитываться соответствующие дорожные условия, пояснили в пресс-службе.

Следовательно, по результатам анализа, были определены 17 столичных улиц, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.