Новый Кабмин не намерен продавать или отдавать в концессию «Укрзализныцю»

Премьер также отметил, что объекты стратегической инфраструктуры Украины "должны содержаться в надлежащем виде", а остальное необходимо выставить на продажу.

Кабинет министров Украины не намерен продавать или передавать в концессию акционерную госкомпанию «Укрзализныця», которая обеспечивает более 80% грузовых и около 50% пассажирских перевозок в стране.

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Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Нет таких намерений (продать или отдать в концессию «Укрзализныцю» – УНИАН)», - заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что объекты стратегической инфраструктуры государства "должны содержаться в надлежащем виде", а остальное необходимо выставить на продажу.

«Все остальное надо выставить на продажу, отдать это в рыночную экономику, развивать и пользоваться этим для украинцев», - добавил новый глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина и утвердил новый состав правительства.

5 февраля акционерная компания «Укрзализныця» подписала меморандум о сотрудничестве с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn и его дочерней компанией DB Engineering & Consulting GmbH с целью реформирования украинского перевозчика, а также более тесной интеграции транспортных систем двух стран.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.