Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьера

За это решение проголосовал 291 народный депутат.

Верховная Рада Украины назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 291 народный депутат из 405 зарегистрированных в сессионном зале.

От "Слуги народа" проголосовали "за" 242 депутата, от "Оппозиционной платформы - за жизнь" - 0, от "Европейской солидарности" - 0, от "Батькивщины" - 0, от "Голоса" - 0, от группы "За будущее"- 18, от группы "Доверие" - 17, внефракционных - 14.

Против - 59 депутатов, 46 воздержались, 9 не голосовали.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада приняла постановление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука (№ 3158) и отправила в отставку правительство.