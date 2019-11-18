Ford презентовал электрический кроссовер в стиле Mustang: цены и характеристики (фото)

Топовая версия GT Performance с электрической установкой мощностью 459 лошадиных сил может разогнаться до сотни всего за 3,5 секунды.

Компания Ford представила электрический кроссовер с внешностью в стиле спорткара Mustang. Премьера новинки под названием Mach-E состоялась на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе. Такое наименование отсылка к самым мощным модификациям спорткара Mustang первого поколения.

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Цены на электрокар начинаются от 43 895 долларов. Главными конкурентами Mach-E называются Tesla Model Y и Jaguar I-Pace, пишет Autonews.

Автомобиль построен на платформе Global Electrified 2 (GE2), которая является модернизированной версией архитектуры C2, которую используют модели Focus и Kuga. Базовые версии с задним приводом доступны в двух вариантах мощности — 255 и 282 лошадиные силы. Старшие модификации с системой полного привода комплектуются 332-сильной установкой.

Позже дебютирует версия GT Performance, которая оснащается электрической установкой мощностью 459 лошадиных сил. Такая модификация кроссовера до сотни может разогнаться всего за 3,5 секунды. В зависимости от версии без подзарядки электрокар может проехать от 340 до 600 километров. Пополнить заряд батарей до 80% можно за 38 минут благодаря системе быстрой подзарядки. В компании отметили, что стоимость владения автомобилем в пятилетний срок (120 000 км) будет примерно на 38% меньше, чем для модели Escape с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

Кроссовер получил переднюю и заднюю оптику в стиле оригинального «Мустанга», купеобразный силуэт и закрытую «радиаторную решетку». У автомобиля два багажника объемом в 821 л (1688 л при сложенных задних сиденьях) и 136 литров. Традиционные дверные ручки у машины отсутствуют, вместо них установлены специальные кнопки. В салоне установлены цифровая приборная панель и большой сенсорный дисплей диаметром 15,5 дюйма. Также новинка получила аудиосистему Bang & Olufsen с 10 динамиками и панорамную крышу.

В Ford надеются, что в будущем 40% мировых продаж бренда будут приходиться именно на экологически чистые машины. В частности, в 2022 г. с бензоэлектрическими силовыми установками должны появиться пикап F-150 и спорткар Mustang.