Киев снова стоит в пробках: каких улиц стоит избегать автомобилистам (карта, видео)

Сильные пробки возникли на Набережно-Крещатской улице и Надднепрянском шоссе.

Центр столицы снова сковали пробки. По состоянию на 9:50 движение на множестве улиц Киева осложнено.

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По данным сервиса Google Maps, сильные пробки возникли на Набережно-Крещатской улице и Надднепрянском шоссе (на подъездах к мосту Патона).

Пробка возникла на бульваре Леси Украинки (в направлении Бессарабского рынка) и бульваре Тараса Шевченко. Дорожное движение на Подоле (в районе улицы Нижний Вал) также осложнено/

Движение к центру города осложнено на улицах Богатырской и Новоконстантиновской.

Одной из причин пробок в центре Киева стал прорыв теплосети на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели.

Посреди дороги образовались две ямы, в одну из которых на скорости провалился автомобиль. Тем временем, по улицам текли реки кипятка. Сейчас часть улицы Саксаганского перекрыто, проводятся дорожные работы.