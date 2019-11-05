Skoda показала новую Octavia на официальном видео

Премьера Skoda Octavia в кузове универсал состоится в Праге 11 ноября.

До премьеры новой Octavia остаётся неделя, и Skoda начинает серию интригующих видео, посвящённых бестселлеру. В ролике раскрывается рисунок новых светодиодных матричных фар, оформление задней оптики с динамическими поворотниками и контуры кузова.

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Экстерьер автомобиля на официальном видео в деталях разнится с изображением, случайно раскрытым две недели назад на немецком сайте марки: передняя оптика лифтбека на снимке значительно тоньше и длиннее, не совпадает и форма зеркал заднего вида, пишет motor.ru.

О том, что Octavia четвёртого поколения откажется от раздельных фар головного света и вернётся к оптике традиционной формы стало известно по многочисленным шпионским снимкам. Несмотря на слой маскирующей плёнки, узнаваем, к примеру, дизайн задних фонарей, выполненных в стилистике седана Volvo S90. Также известно, что новая Octavia сохранит колёсную базу, но станет чуть крупнее предшественника — длина увеличится на 19-22 миллиметра в зависимости от типа кузова, а ширина — на 15 миллиметров.

Гамма двигателей для европейского рынка будет состоять из 150-сильного турбомотора 1.5, 190-сильного наддувного агрегата 2.0 и двигателя 1.0 TSI на 110 лошадиных сил. Дизельная линейка будет ограничена мотором 2.0 TDI с вариантами форсировки на 150 или 200 лошадиных сил. Кроме того, Octavia обзаведётся гибридными модификациями на основе турбомотора 1.4 TSI и газовой версией со 130-сильным 1,5-литровым агрегатом. Базовые «Октавии» получат передний привод, а полноприводная трансмиссия будет положена наиболее мощным версиям.

Премьера Skoda Octavia в кузове универсал состоится в Праге 11 ноября. Через несколько недель Skoda обещает показать лифтбек. Продажи в Европе начнутся в 2020 году.