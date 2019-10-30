Skoda рассекретила технические характеристики новой Octavia

Технические характеристики Skoda Octavia четвертого поколения рассекретили до премьеры, которая состоится 11 ноября в Праге.

Компания Skoda представит Octavia четвертого поколения 11 ноября 2019 года на специальном мероприятии в Праге. Автомобиль построят на модернизированной платформе MQB. Длина новинки составляет 4689 мм, а ширина — 1829 миллиметров.

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Размер колесной базы составляет 2686 миллиметров. У лифтбека объем багажного отделения равен 600 л, а у универсала — 640 литров. Коэффициент лобового сопротивления — 0,24 и 0,26 соответственно, пишет Autonews.

Судя по ранее опубликованным шпионским фотографиям, Octavia следующего поколения получила новую решетку радиатора, светодиодные противотуманки, рейлинги и L-образные светодиодные ходовые огни. На крышке багажника появились большие буквы с названием модели — впервые такое решение использовали на рестайлинговом Superb. В салоне новинки установили цифровую приборную панель, электронный стояночный тормоз, а также отдельный 10-дюймовый сенсорный дисплей, отвечающий за контроль мультимедиа.

В линейку двигателей вошли бензиновые турбомоторы: трехцилиндровый агрегат рабочим объемом 1 л и 1,5-литровая «четверка». Мощность агрегатов составляет 110 и 150 л. с. соответственно. Топовый мотор — 2,0-литровый агрегат с отдачей 190 лошадиных сил.

Также клиентам предложат 2,0-литровый дизельный мотор с отдачей 115, 150 и 200 лошадиных сил. Двигатели могут работать с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также доступна семиступенчатая DSG с 48-вольтовым стартер-генератором.

Кроме этого новая Octavia получила гибридные модификации. В состав силовой установки такого автомобиля вошел 1,4-литровый наддувный двигатель и электромотор. Суммарная мощность гибрида — 204 либо 245 сил. Также будет доступна и газовая модификация новинки с 1,5-литровым агрегатом мощностью 130 лошадиных сил.

Позже клиентам предложат «заряженный» RS-вариант. Премьера такого автомобиля состоится после 2020 года. Также стоит ожидать появления вседорожной версии Scout.