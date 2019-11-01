С сегодняшнего дня на семи улицах Киева ограничили максимальную скорость движения

Ограничение до 50 км в час вводится на улицах, где в теплый период года разрешалось ехать на скорости до 80 км в час.

В столице с 1 ноября на семи улицах будет введено ограничение максимальной скорости движения автомобилей до 50 километров в час, сообщили в КП «Центр организации дорожного движения».

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«С 1 ноября максимально допустимая скорость движения по дорогам Киева - 50 км/ч. Ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч», - говорится в сообщении.

Так, ограничение скорости движения будет действовать на:

просп. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянском шоссе;

Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободской (от ул. Гринченко до Южного моста);

просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Как напоминают в Центре дорожного движения, изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 г. №1739/5803 «О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. в период с 1 апреля по 1 ноября».