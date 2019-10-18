В Киеве могут отложить введение е-билета до 2020 года

Весь столичный транспорт, в том числе метрополитен, с 1 ноября должен был окончательно перейти на использование е-билета.

КГГА рассматривает возможность продолжения тестирования электронного билета после 1 ноября 2019 года.

Об этом сообщает «КиевVласть».

Читайте такжеЕ-билет на замену жетона столичного метро: позитив и проблемы

Весь киевский транспорт, включая метрополитен, с 1 ноября должен был окончательно перейти на использование е-билета.

Однако до сих пор не решили вопрос перевозки всех льготных категорий граждан и школьников: на это нужны дополнительные средства.

В КГГА предполагают, что на решение этого вопроса уйдет от 3 до 6 месяцев.

Как писал УНИАН, единый электронный билет планировали ввести во втором квартале 2018 года. Однако позже запуск перенесли на 14 июля. В итоге е-билет запустили в тестовом режиме с 1 ноября 2018 года.