Только е-билет: в Киеве с 1 ноября не будут продаваться бумажные билеты для наземного транспорта

Киев продолжает реализовать проект единого электронного билета.

В Киеве с 1 ноября планируется прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене – жетонов и зеленых бесконтактных карт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, комментируя состояние и этапы внедрения единого электронного билета в Киеве.

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«В наших планах с 1 ноября в наземном общественном транспорте – мы отказываемся полностью от бумажных билетов, то есть билетов. Только электронный билет будет или карточка киевлянина для льготников. В подземном транспорте все станции метрополитена будут принимать электронную карту, и все станции будут подавать только электронные карточки. С 1 ноября в подземном транспорте еще будут пользоваться зелеными карточками и жетонами, но они будут постепенно выводиться. То есть, с 1 ноября мы планируем дать возможность пассажирам полностью воспользоваться е-билетом», - сказал Назаров.

По его данным, на оборудование наземного транспорта для внедрения электронного билета потрачено около 360 млн грн, в Киевском метрополитене на переоборудование было потрачено около 5 млн, а на закупку программно-технических комплексов (терминалов) потратили 60 млн грн.

Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры с частными перевозчиками, которые работают на маршрутах столицы, относительно их приобщения к проекту электронного билета.

«Сейчас два частных перевозчика присоединились. Мы тестируем шесть маршрутов», - сообщил Назаров и отметил, что после тестирования перевозчики будут принимать решение, как переходить им на электронный билет.

Также Назаров сообщил, что кондукторов в наземном транспорте с 1 ноября не будет, поскольку не будет бумажных билетов.

По его словам, кондукторов перепрофилируют на контролеров, которые будут проверять оплату проезда с помощью специальных устройств.

Кроме того, он добавил, что с 1 ноября предполагается, что киевляне смогут платить за проезд в наземном транспорте с помощью обычной банковской карточки. На сегодня банковская карта тестируется в системе.

Ранее УНИАН сообщал, что киевское метро начинает выводить из обращения жетоны. В частности, жетонами можно воспользоваться на станциях "Нивки" (выход к пожарной части), "Ипподром" (выход к Ипподрому), "Теремки" (выход к "Магеллану") и "Позняки" (выход к ТРЦ "Пирамида").