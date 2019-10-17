Наземное метро на Троещину можно запустить до конца 2020 года – Ткаченко

По словам депутата, наземное метро на базе существующей инфраструктуры, это "разумный проект в разумные сроки, за разумные деньги".

Народный депутат Александр Ткаченко анонсировал проект создания наземного метро на Троещину, линия которого будет насчитывать 25 остановок.

В своей заметке в Facebook парламентарий заверил, что наземное метро на Троещину можно запустить уже к концу следующего года.

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«Это линия из 25-ти остановок, которая соединит Троещину с Борщаговкой через Центральный железнодорожный вокзал. Только семь остановок проходит через саму Троещину. Начиная с ул.Милославской будут использоваться линии скоростного трамвая до станции “Троещина”, далее маршрут выходит на железную дорогу, через Левобережную - Березняки на Выдубичи и Лыбедскую направляется к ЖД Вокзалу, где снова будет использована линия скоростного трамвая через Политехническую до Борщаговской с конечной остановкой на Кольцевой», – указал Ткаченко.

По словам депутата, наземное метро на базе существующей инфраструктуры, при наличии профессионального подхода - это «разумный проект в разумные сроки, за разумные деньги».

«Профессиональный подход, это тогда, когда для тебя бюджет проекта в 250-300 млн долларов важнее, чем в 2,5-3 млрд долл, потому что ты не ищешь, где на этом заработать, тебе важен реализованный проект. Это когда для реализации проекта подписываешь контракты не с непонятными “рогами и копытами” а с профессионалами, которые способны это сделать, переживая за качество работы, потому что дорожат своим именем», – отметил Ткаченко.

Ткаченко привел также перечень необходимых для строительства объектов, наработанный с экспертами КИЕВГИПРОТРАНС

– строительство новых станций “Лыбидская” и “Протасов Яр”.

– реконструкция существующих станций: “Троещина-2”, “Левобережная”, “Дарница” “Левый берег”, “Выдубичи” и “Северная”.

– реконструкция 2-х электродепо (им.Т.Шевченко на Борщаговке и на ул.Милославской на Троещине).

– примыкание Левобережной и борщаговской линий скоростного трамвая к железной дороги.

– ответвление на Березняках.

– сниженные железнодорожные платформы на пяти станциях.

«По результатам моделирования на транспортной модели г. Киева, отложенный спрос на линию наземного метро, составляет более 250 тыс. пассажиров в сутки! Таким образом, своим бездействием городская власть каждый день ворует время и деньги у более чем 200 тыс. киевлян, которые вынуждены дальше ездить и дороже платить. Это полноценная линия метрополитена. Для примера: пассажиропоток Сырецко-Печерской линии метрополитена, сегодня, составляет ~320 тыс. пас. в сутки», – указал депутат.

Киевляне годами ждут строительства линии метро на жилой массив Троещина. В марте этого года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что строительство метро на Троещину при наличии финансирования продлится 4-5 лет.