Кличко рассказал, сколько продлится строительство метро на Троещину

Кличко заявляет, что строительство ветки метро на столичную Троещину при наличии финансирования продлится 4-5 лет.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что строительство ветки метро на жилой массив Троещина при наличии финансирования продлится 4-5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сообщил президенту Украины Петру Порошенко во время презентации проекта строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

"Что касается Троещины, могу предоставить информацию. Все мы понимаем, что без строительства моста (Подольско-Воскресенского - УНИАН) о строительстве метрополитена не может быть речи. В первую очередь мы сейчас сконцентрированы на строительстве моста", - заявил мэр столицы.

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По словам Кличко, летом или ближе к осени этого года все ржавые подпорки на мосту будут демонтированы. "Мост будет совсем иначе выглядеть. Внешне люди будут видеть происходящие изменения. Все киевляне летом этого года заметят, что работы идут", - скузав он.

"Моя задача - в течение двух последующих лет сделать автосообщение между правым и левым берегами (Подольско-Воскресенским мостом - УНИАН). Строительство метро - это вопрос 4-5 лет при наличии финансирования", - подчеркнул Кличко.

Справка УНИАН. Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода началось на Трухановом острове в Киеве 28 декабря 2003 года. Переход будет комбинированным мостом - общим для движения автотранспорта и поездов метро. С помощью моста пустят четвертую ветку метро на Троещину. Строительство некоторое время было заморожено из-за отсутствия финансирования. По состоянию на 2017 год, по оценкам института "Киевдормостпроект", мост был готов на 65%. В 2018 году строительные работы ускорили. Власти Киева намерены запустить автомобильное движение по мосту до 2021 года.