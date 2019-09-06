Глава Tesla пошутил над названием нового электрокара Porsche

Tesla решила побить новый рекорд "Северной петли" "Нюрбургринга" среди четырехдверных электрокаров, который принадлежит Taycan.

Глава Tesla Илон Маск сыронизировал над названием нового электрокара Porsche Taycan. Одна из модификаций этой модели традиционно получила название Turbo, хотя никаких турбин в электрокаре нет.

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Об этом сообщает Autonews со ссылкой на Twitter Илона Маска.

"Турбо в электромобиле? Это слово обозначает не совсем то, что вы думаете", - написал он.

Кроме этого глава Tesla заявил, что на следующей неделе свои силы на "Нюрбургринге" попробует электрокар Tesla Model S. Не исключается, что модель попробует побить новый рекорд "Северной петли" "Нюрбургринга" среди четырехдверных электрокаров, который принадлежит Taycan. Автомобиль смог преодолеть 20,6-километровый участок за 7:42. За рулем Taycan находился тест-пилот Porsche Ларс Керн.

При этом абсолютный рекорд "Северной петли" "Нюрбургринга" среди всех электрических автомобилей принадлежит гоночному Volkswagen ID. R. Под управлением французского пилота Ромена Дюма машина прошла немецкую трассу за 6 минуты и 5,336 секунды.

На момент запуска Porsche Taycan представлен в двух топовых модификациях — Turbo и Turbo S. Агрегаты последней при активации функции быстрого старта Launch Control в режиме Overboost выдают 761 лошадиную силу (560 киловатт). Такой автомобиль способен набирать первую "сотню" за 2,8 секунды. К примеру, столько же требуется для ускорения до 100 км/ч рекордсмену "Нюрбургринга" Lamborghini Aventador SVJ. Суммарная мощность двигателей версии Turbo составляет 680 л. с. (500 кВт), что позволяет электрокару ускоряться с места до "сотни" за 3,2 секунды. Максимальная скорость обеих модификаций — 260 километров в час.