Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (фото, видео)

Taycan стал первым в мире серийным электрокаром с бортовой системой на 800 вольт, тогда как остальные подобные автомобили используют 400-вольтовую схему.

Компания Porsche представила первую в своей истории модель с полностью электрической силовой установкой — Taycan. Премьера Porsche Taycan прошла одновременно в Северной Америке, Китае и Европе. В компании подчеркнули, что именно эти три рынка станут наиболее важными для модели.

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Серийный Porsche Taycan внешне мало чем отличается от концепта Mission E, представленного в 2016 г. на мотор-шоу в Париже. При этом серийный автомобиль получил стандартные задние двери вместо заднепетельных, обзавелся слегка измененным аэродинамическим обвесом, а внешнюю камеру заднего вида заменили традиционными боковыми зеркалами, пишет Autonews. Кроме того, в «четырехдверном спортивном седане», как его называют в компании, прослеживается сходство с семейством 911 нового поколения. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,22.

В Porsche отметили, что Taycan стал первым в мире серийным электрокаром с бортовой системой на 800 вольт, тогда как остальные подобные автомобили используют 400-вольтовую схему. Новинку укомплектовали двумя электромоторами (на передней и задней оси), которые обеспечивают полный привод и сочетаются со специальной двухдиапазонной коробкой передач. Первая ступень призвана обеспечивать максимальное ускорение при старте, тогда как вторая «длинная» передача служит для «сохранения резервов мощности».

На момент запуска Porsche Taycan представлен в двух топовых модификациях — Turbo и Turbo S. Агрегаты последней при активации функции быстрого старта Launch Control в режиме Overboost выдают 761 лошадиную силу (560 кВт). Такой автомобиль способен набирать первую «сотню» за 2,8 секунды. К примеру, столько же требуется для ускорения до 100 км/ч рекордсмену Нюрбургринга Lamborghini Aventador SVJ. Топовый Taycan Turbo S на одной зарядке может проехать 412 километров.

Суммарная мощность двигателей версии Turbo составляет 680 л.с. (500 кВт), что позволяет электрокару ускоряться с места до «сотни» за 3,2 секунды. Ее запас хода – 450 километров. Максимальная скорость обеих модификаций — 260 км в час.

Специальная система быстрой подзарядки всего за 5 минут позволяет накопить достаточное количество энергии, чтобы проехать до 100 километров. С 5% до 80% при идеальных условиях запас батарей емкостью 93,4 кВт-ч можно пополнить за 22,5 минуты. Кроме того, батареи можно подзаряжать в домашних условиях от источника переменного тока.

Porsche Taycan получил полностью цифровую приборную панель, а также центральный 10,9-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Еще один опциональный монитор предназначен для переднего пассажира. Количество кнопок и механических переключателей сведено к минимуму — большинство функций можно контролировать при помощи сенсорных поверхностей, а также голосового управления, реагирующего на команду «Привет, Porsche».

Электрокар оснащен фирменной системой регулировки жесткости амортизаторов PASM, адаптивной пневматической подвеской с тремя камерами, функцией контроля тяги, а также активной электромеханической системой подавления кренов кузова. Водителю доступно четыре драйверских режима: Range, Normal, Sport и Sport Plus. Плюс ко всему режим Individual дает доступ к отдельным настройкам разных систем.