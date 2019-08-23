В порту "Южный" зафиксировано опасное смещение причалов – СМИ

Опрощенные журналистами эксперты называют основной причиной смещения дноуглубление операционной акватории причалов с 19 до 21 м.

В крупнейшем морском порту Украины ГП «МТП Южный» на причалах 5 и 6 зафиксировано смещение конструкций, которое могло произойти в результате недавнего дноуглубления.

Об этом пишет издание censor.net в материале «Причалили ко дну».

Журналисты ссылаются на отчет о деформационном состоянии упомянутых причалов, составленный одесской инжиниринговой фирмой «Анкор». В июне нынешнего года специалисты этой фирмы по договору с АМПУ провели замеры и зафиксировали на причалах 5 и 6 смещение конструкций, превышающее максимально допустимые значения.

«До проведения следующего очередного цикла наблюдений (ноябрь 2019) ограничить эксплуатационные нагрузки в пределах секций 7, 8, 9 причалов 5 и 6 до 0 кН/м2 по всей ширине конструкции», - цитирует censor.net рекомендации фирмы «Анкор».

Опрощенные журналистами эксперты называют основной причиной смещения дноуглубление операционной акватории причалов с 19 до 21 м. Они отмечают, что «Южный» построен на илистом грунте, который при дноуглублении мог стечь в море и ослабить основу для причальных конструкций.

Другая возможная причина – ненадлежащая эксплуатация причалов.

«Участники рынка утверждают, что годами причалы порта «Южный» используются как склады – сыпучие грузы просто остаются лежать, так как надлежащего склада в порту нет. Это является грубейшим нарушением норм эксплуатации причалов», - пишет censor.net.

Издание также приводит фото причалов 5 и 6, сделанное с дрона, на котором четко видно, что рекомендации фирмы «Анкор» о нулевой нагрузке на эти причалы не выполняются.