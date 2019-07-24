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BMW начала тестировать новое купе (фото)

14:23, 24 июля 2019
Транспорт
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Технические характеристики нового BMW 2-Series Gran Coupe пока не раскрыты / фото BMW

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Модель, которая будет конкурентом для нового Mercedes-Benz CLA, построена на переднеприводной платформе последнего поколения хэтчбека BMW 1-Series, пишет kommersant.

Новинку оснастят системой контроля тяги ARB и системой распределения крутящего момента BMW Performance Control.

Технические характеристики нового BMW 2-Series Gran Coupe пока не раскрыты. Известно лишь, что модель получит флагманскую модификацию M235i xDrive с 306-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором и полным приводом.

фото BMW

Премьера 4-дверного купе BMW состоится в ноябре 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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Теги: #автомобиль#BMW