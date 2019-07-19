BMW назначил нового генерального директора

Гендиректором автопроизводителя стал Оливер Ципсе.

Наблюдательный совет немецкого автопроизводителя BMW назначил генеральным директором компании Оливера Ципсе. Он сменит на этом посту Харальда Крюгера, который возглавлял BMW с 2015 года и в начале июля объявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

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Ципсе приступит к исполнению обязанностей генерального директора с 16 августа, передает kommersant.ru.

Ципсе, который до назначения генеральным директором занимал должность директора по производству, пришел в BMW еще в 1991 году на должность стажера. В разные годы он занимал должности управляющего директора завода BMW в Оксфорде и вице-президента по корпоративному планированию и стратегии развития продуктов.

Ципсе возглавит компанию, которая сейчас стремится догнать конкурентов в разработке современных технологических решений, таких как электромобили и беспилотные автомобили.

В начале июля было объявлено о совместном проекте BMW с другим немецким автопроизводителем, Daimler, по разработкам технологий беспилотного вождения. В конце июня компания также объявила о намерении к 2025 году выпустить 25 электрифицированных моделей.