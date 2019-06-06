Audi презентовала внедорожник A6 Allroad нового поколения (фото)

Автомобиль получил новый пластиковый обвес, решетку радиатора с оформлением в стиле кроссоверов немецкой марки, рейлинги на крыше и штатную защиту днища.

Компания Audi представила новое поколение «внедорожного» универсала A6 Allroad. Автомобиль получил новый пластиковый обвес, решетку радиатора с оформлением в стиле кроссоверов немецкой марки, рейлинги на крыше и штатную защиту днища.

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Салон версии Allroad отличается от обычного A6 только особыми вариантами отделки, пишет kommersant.

В базовое оснащение A6 Allroad включена адаптивная пневмоподвеска, позволяющая менять дорожный просвет, и ассистент спуска с горы. На европейском рынке все версии Audi будут только с дизельными моторами с «мягким» гибридным приводом с 48-вольтовой электросистемой и литий-ионным аккумулятором, способным рекуперировать энергию торможения.

Гибридные агрегаты построены на базе 3-литрового дизельного V6, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Вариант 45 TDI оснащен 231-сильным мотором, 50 TDI — 286-сильной силовой установкой, а 55 TDI комплектуется 349-сильным двигателем.

Напомним, премьера седана Audi A6 нового поколения состоялась в марте 2018 года на автосалоне в Женеве.