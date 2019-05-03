Омелян пригласил Hyundai наладить производство электрокаров в Украине

Посол Кореи в Украине, в свою очередь, отметил, что Hyundai заинтересована в участии в тендере Европейского банка реконструкции и развития на строительство метро в Харькове.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пригласил корейскую компанию Hyundai рассмотреть возможности размещения своих мощностей в Украине для производства электромобилей.

Читайте такжеВакуумные поезда по технологии Hyperloop появятся в Украине через 5 лет - Омелян

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на итоги встречи Омеляна с послом Республики Корея в Украине Ли Янг-Гу.

"Мы рассматриваем компанию Hyundai как потенциального партнера для производства электрокаров в Украине. Линейка электрокаров Hyundai - очень интересная и конкурентная. Рынок в Украине и Европе развивается стремительно, поэтому это направление сотрудничества является крайне перспективным", - цитирует пресс-служба министра.

Глава украинского транспортного ведомства также пригласил корейские архитектурные компании к сотрудничеству в вопросе строительства нового аэропорта в Днепропетровской области.

"В этом году мы готовимся к строительству нового аэропорта в Днепропетровской области. Этот аэропорт станет крупнейшим на востоке Украины. Мы с радостью рассмотрим предложения всех заинтересованных корейских архитектурных компаний", - цитирует пресс-служба министра.

Также Омелян пригласил корейских инвесторов к участию в строительстве в нашей стране речных барж и терминалов.

"Рынок внутренних речных перевозок растет с каждым годом. Это может быть хорошей возможностью для корейских инвесторов зайти на украинский рынок и строить в Украине баржи, перегрузочные терминалы и речные вокзалы", - добавил министр.

В свою очередь, посол Кореи в Украине отметил, что Hyundai выразила заинтересованность в принятии участия в тендере Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по отбору подрядчика на строительство метрополитена в Харькове.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличились в 2 раза – до 5,3 тысячи единиц.

В декабре 2017 года представители Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка подписали соглашение о финансировании инвестиционного проекта для Харьковского метрополитена. Таким образом, Харьков получил государственные гарантии на получение кредитных ресурсов в сумме 320 миллионов евро на строительство двух новых станций - "Державинская" и "Одесская", строительство Алексеевского электродепо и на закупку 85 вагонов подвижного состава.