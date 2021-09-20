Эксперты считают, что некоторые потребители могут быть отключены от мобильной сети.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации предлагает обязать граждан выяснять законность происхождения приобретенных телефонов.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон "Об электронных коммуникациях" по защите интересов государства и пользователей электронных коммуникационных услуг вынесен на обсуждение.

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Эксперты Офиса эффективного регулирования (BRDO) считают, что этот документ содержит ряд спорных норм, которые усложняют возможности граждан покупать мобильные телефоны и другое терминальное оборудование.

Они обращают внимание на то, что согласно законопроекту, если пользователь приобрел мобильный телефон, IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) которого не был внесен в реестр идентификаторов со статусом разрешенного к применению в сети мобильной связи, он через несколько месяцев потеряет возможность им пользоваться или вынужден будет менять статус телефона самостоятельно.

"Фактически, на конечных пользователей возлагается обязанность выяснять законность происхождения правомерно приобретенных ими устройств, иначе они несут риски быть отключенными от сети", - отметили эксперты.

Кроме этого, законопроект возлагает ответственность на конечных пользователей самостоятельно изменять статус приобретенных устройств с "временно разрешенных" на "разрешенные к применению в электронной коммуникационной сети", если устройства были приобретены за рубежом и ввезены на территорию Украины как личные вещи.

Для этого пользователи должны самостоятельно обращаться в уполномоченные органы и подтверждать факт приобретения телефона или пересечения границы.

"К сожалению, законопроект не учитывает то, что значительное количество пользователей не имеет возможностей и навыков для принятия указанных мер (люди преклонного возраста, лица с инвалидностью и тому подобное, лица без доступа к сети Интернет). Эта группа пользователей может потерять доступ к услугам голосовой связи и мобильного Интернета, что не согласуется с гарантированным законом "Об электронных коммуникациях" (ч. 1 ст. 107) правом конечных пользователей на свободный доступ к электронным коммуникационным услугам", - сообщили в BRDO.

Также эксперты считают, что данной нормой воспользуются и недобропорядочные импортеры, которые будут продавать оборудование вместе с чеком на его приобретение (реальным или поддельным) или менять статус ІМЕІ при помощи подставных лиц, которые реально пересекали государственную границу. Поэтому возможность реальной борьбы с "серым импортом" с помощью нововведений законопроекта сомнительна.

"Таким образом, законопроект перекладывает на конечных пользователей проблему ненадлежащего выполнения государством своих функций по противодействию незаконному рыночному обороту терминального оборудования мобильной связи, его контрафакта и контрабанде, вместо того, чтобы действительно защищать их интересы", - говорится в сообщении.

5G в Украине:

В ноябре 2020 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине высокоскоростной связи 5G. План предусматривал возможность проведения первых тендеров на радиочастоты для 5G в октябре 2021 года.

4 августа 2021 года Кабинет министров внес изменения в свое распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения", согласно которым начало обеспечение права операторам предоставлять услуги 5G-связи было перенесено на июль 2022 года.

Автор: Анна Бредихина