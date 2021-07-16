Сотрудничество предусматривает ускорение цифровой трансформации и внедрение инноваций в Украине.

Министерство цифровой трансформации и американская компания Amazon договорились о сотрудничестве, которое предусматривает ускорение цифровой трансформации и внедрение инноваций в Украине.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале министерства, вчера в Лондоне вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровым трансформациям в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл подписали соответствующий документ.

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Сотрудничество также предусматривает, что учебные заведения смогут присоединиться к AWS Academy и обучать украинских студентов облачным технологиям по опыту Amazon.

“Это будут бесплатные сервисы, которые станут доступными неограниченному количеству студентов и преподавателей”, - говорится в сообщении.

Программы от Amazon также помогут развить украинскую ИТ-инфраструктуру, бизнес и стартапы, которые используют облачные технологии.

Переговоры с платежными системами

Министерство цифровой трансформации ведет переговоры с платежными системами PayPal и Stripe, а также стриминговым сервисом Netflix об их выходе на украинский рынок.

Amazon: что необходимо знать

Amazon (Amazon.com, Inc.) - американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Компания была основана в 1994 годах Джеффом Безосом. Штаб-квартиры компании расположен в Сиэтле (США).

Облачное хранилище данных (сервис) - модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распределенных в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам в основном третьей стороной. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом "облаке", которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер. Физически же такие серверы могут располагаться удаленно друг от друга.

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Автор: Павел Степанец