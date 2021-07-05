Компания была основана 5 июля 1994 года.

Американский бизнесмен Джефф Безос покидает пост генерального директора Amazon.

Об этом пишет DW.

5 июля его полномочия переходят Эндрю Джесси, ранее руководившему компанией Amazon Web Services. Безос остается председателем правления.

По его словам, он хочет уделять больше времени другим проектам, в том числе созданной им аэрокосмической компании Blue Origin.

Читайте такжеИтальянские медики судятся из-за обязательной вакцинацииКак известно, первый туристический суборбитальный полет на корабле New Shepard состоится уже 20 июля.

Вместе с основателем компании в полет отправится его младший брат Марк, а также пассажир, выкупивший билет на аукционе.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская