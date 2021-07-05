Американский бизнесмен Джефф Безос покидает пост генерального директора Amazon.
Об этом пишет DW.
5 июля его полномочия переходят Эндрю Джесси, ранее руководившему компанией Amazon Web Services. Безос остается председателем правления.
По его словам, он хочет уделять больше времени другим проектам, в том числе созданной им аэрокосмической компании Blue Origin.
Читайте такжеИтальянские медики судятся из-за обязательной вакцинацииКак известно, первый туристический суборбитальный полет на корабле New Shepard состоится уже 20 июля.
Вместе с основателем компании в полет отправится его младший брат Марк, а также пассажир, выкупивший билет на аукционе.
Вас также могут заинтересовать новости
- NASA и SpaceX запустили первый регулярный маршрут на МКС (видео)
- SpaceX вывела на орбиту спутник SXM-7-ракета Falcon 9 установила новые рекорды (фото, видео)
- Китай запустил прототип многоразовой ракеты-носителя (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram