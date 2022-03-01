Полиция предупреждает о возможных перебоях и просит не паниковать.

Полиция Харькова предупреждает, что спецлиния 102 может работать с перебоями, потому что город под обстрелами.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"Сейчас Харьков находится под обстрелами. Для сохранения жизни скрывайтесь в укрытиях и не выходите на улицу, берегите себя", - сказано в сообщении.

Полиция просит людей не паниковать.

"Полиция работает и будет помогать гражданскому населению. Спецлиния 102 может работать с перебоями, звоните на дополнительные линии", - сказано в полиции.

Дополнительно сообщают контактные телефоны территориальных подразделений полиции Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в центре Харькове, на Площади Свободы, где размещено здание облгосадминистрации, был мощный авиаудар.

Как сообщила в телемарафоне собкор из Харькова Виктория Стрельцова, ночь в городе прошла тихо, а утром после завершения комендантского часа на площади Свободы возле облгосадминистрации был авиаудар. По ее словам, камеры наблюдения в городе зафиксировали, что в это время на том месте двигались несколько автомобилей. "Можем только догадываться, сколько там людей погибло", - сказала она.

По ее словам, также есть информация, что пылает Оперный театр в Харькове, но пока эта информация проверяется. Также люди говорят, что был обстрел жилых домов.

Также в эфире сообщалось, что три района после обстрелов остались без света.