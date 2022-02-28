В городе есть большое количество диверсионных групп.

По состоянию на утро 28 февраля в Харьковской области Вооруженные Силы Украины наносили атаки врагу еще до того, как те успевали занять свои позиции.

Как сообщил председатель ХОГА Олег Синегубов, ситуация по Харьковской области полностью контролируемая. Ночью отражали вражеские направления по Чугуевско-Роганскому, Липецко-Циркуновскому, Дергачевскому и Белгородскому направлениям.

"Русский враг деморализован! Тогда как наша армия получает новое вооружение. Есть большое количество диверсионных групп. Поэтому комендантский час на Харьковщине сегодня начнется ориентировочно в 16.00 часов - завершится завтра в 6.00 утра. Отнеситесь с пониманием, это нужно для нашей общей безопасности. Мобилизовался бизнес области, получаем много гуманитарной помощи. Поэтому создаем областной логистический гуманитарный центр. Об этом подробнее расскажу позже", - рассказал председатель ХОГА.

По данным полиции Харьковской области, ночь в Харькове прошла относительно спокойно. Город полностью под контролем НПУ, НГУ, ЗСУ. Полиция Харьковщины выполнила все поставленные задачи и продолжает выполнять свои обязанности в условиях военного времени.

Все подразделения полиции работают по местам дислокации. Полицейские вооружены и помогают военным защищать город от оккупантов, зачищать Харьков от банд формирований и диверсионных групп.

"В очередной раз обращаемся к правонарушителям, которые в такое сложное для страны время грабят дома гражданского населения. За мародерство - самая жесткая ответственность. Наказание каждому, кто ворвется в чужую квартиру или дом. Харьковчане, о каждом факте мародерства сообщайте удобным для вас способом", - отметили в ведомстве.

"Спасибо всем харьковчанам за выдержку, понимание и героизм! Обращаем внимание на то, что сегодня в Харькове комендантский час начнется в 16:00 часов и завершится завтра в 6:00 утра", - говорится в сообщении.

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