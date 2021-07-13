Абоненты подписки Киевстар смогут перейти на контрактную форму обслуживания удаленно – просто позвонив в справочный центр оператора по номеру 466.

Для этого достаточно назвать свои фамилию, имя и дату рождения оператору справочного центра для их внесения в договор, а затем выбрать тарифный план*. Далее, в течение 30 дней, абоненты смогут посетить любой фирменный магазин Киевстар с паспортом и ИНН, чтобы завершить подписание договора. Все это время они смогут пользоваться основными услугами в своем новом тарифе.

Упростить подключение контрактных тарифов удалось благодаря обновлениям IT-систем оператора на современное решение от Ericsson. Среди преимуществ контрактной формы обслуживания, за которую ее выбирают клиенты: выгодный пакет услуг с безлимитным мобильным интернетом на календарный месяц; возможность пользоваться всеми услугами в этом месяце, а платить в следующем.

Контрактные абоненты могут иметь на одном счете несколько номеров, что выгодно для оплаты и управления услугами всей семьи. И, конечно, у них более высокий уровень защиты номера и SIM-карты, ведь все операции с ними может осуществлять только идентифицированный владелец. Это особенно актуально, если к номеру привязаны онлайн-банкинг, профили в социальных сетях и тому подобное.

Напомним также, что в Киевстар более 520 фирменных магазинов по всей Украине, где клиенты могут завершить переход на контракт, выбрать другой выгодный тарифный план, решать сервисные вопросы или приобрести современный 4G-смартфон и другие гаджеты.

*Среди тарифов, которые можно выбрать: "Smart", "Smart+", "Smart Max, Smart Business" и "Smart Business+".

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали почти 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн пользователей "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Сейчас 87% населения Украины живет и работает в зоне действия сети LTE Киевстар. Кроме того, компания является лидером рынка фиксированного интернета, а также провайдером конвергентных услуг (мобильная связь, фиксированный интернет, ТВ). Также Киевстар предлагает инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, и другие. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API, которая дает возможность разработчикам использовать аналитические данные оператора для собственных цифровых продуктов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, офис в Нидерландах. Акции группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд, крупнейший налогоплательщик в области связи, лучший работодатель и социально-ответственная компания.

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Автор: Григорий Бондарь