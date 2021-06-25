Национальный телеком оператор и компания Хелси ЮА подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируют развивать инновационные направления в сфере цифровых медицинских услуг, а также информировать население о возможности записи в пункты вакцинации от Сovid-19 в разных городах Украины.

Helsi – это современная электронная медицинская система, которая создана для пациентов, врачей, государственных и медицинских заведений. Она объединяет более 49 000 врачей, 24 млн пациентов и 1 300 клиник в разных городах Украины. С мобильным приложением Helsi жители Украины могут заказывать медицинские услуги у разных специалистов, записываться на очные и дистанционные медицинские консультации в государственных и частных клиниках, получать инструкции по приему лекарств, и т. д.

Благодаря мобильному оператору Киевстар, цифровые медицинские услуги, которые предоставляются в рамках системы Helsi, станут более доступными для населения. Так, оператор не будет списывать со счетов абонентов пакетные мегабайты, которые используются для мобильного приложения и сайта Helsi.

Важным направлением сотрудничества Киевстар и Хелси ЮА является информирование населения о возможности записи в пункты вакцинации Сovid-19 в различных городах Украины. SMS информирование начнется уже в ближайшие дни. Все что требуется абонентам – перейти по ссылке, полученной в SMS, и выбрать удобное место и доступное время для получения бесплатной прививки. Информация о том, где абоненты смогут сделать прививку, также будет указана на ресурсах Helsi.

В дальнейшем обе компании планируют совместно развивать целый ряд услуг и проектов медицинского направления, о которых будет сообщено дополнительно.

Мобильное приложение Helsi доступно для загрузки на Play Market и App Store.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня 87,8% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар. Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, интернета и конвергентных услуг (связь, интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API с возможностью использовать аналитические данные оператора для разработки цифровых продуктов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания. Дополнительная информация: [email protected], www.kyivstar.ua.

Справка о Хелси

СервисHelsi.me — это сервис записи на медицинские услуги и безопасного хранения медицинских данных. Пациентам Сервис позволяет быстро и удобно записываться на прием к врачу, диагностику, анализы, вакцинацию и заказывать медикаменты. Больницам — принимать участие в реформе Минздрава и упорядочить работу клиники. Через сайт и приложение Helsi.me ежемесячно записываются на прием более 2,5 млн пациентов. Системой пользуются более 1300 учреждений здравоохранения и 49 000 врачей по всей Украине. Дополнительная информация: https://helsi.me/

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Автор: Григорий Бондарь