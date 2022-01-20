На серверах хранились сведения по меньшей мере от 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что хакеры взломали серверы и могли получить доступ к базам с личными конфиденциальными данными примерно 515 тыс. человек, включая тех, кто разлучен с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести и их близких, а также находящихся в заключении.

Об этом заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини, сообщает Deutsche Welle.

"Мы все потрясены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация стала объектом атаки и может быть скомпрометирована", - указал Мардини.

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По данным МККК, кибернападению подвергся подрядчик организации в Швейцарии, который хранит данные для комитета. Пока нет никаких признаков того, что информация была публично обнародована. В базе хранились сведения по меньшей мере от 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.

Мардини призвал совершивших кибератаку лиц не предавать огласке данные, к которым они могли получить доступ, а также не продавать их и не использовать каким-либо иным образом.

Ранее, в октябре 2021 года, Красный Крест в Женеве сообщил, что число "экологических беженцев" во всем мире в 2021 году превысило 30 млн человек. Они были вынуждены покинуть родные места из-за таких природных катастроф как лесные пожары, ураганы, наводнения или засуха. Это - втрое больше, чем число беженцев, спасавшихся от конфликтов и насилия (8,9 млн человек).

Кибератака на правительственные веб-ресурсы в Украине: что известно

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже возобновлена.

В общей сложности хакеры атаковали около 70 сайтов.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после хакерской атаки.

27 июня 2017 года была осуществлена кибератака на государственные учреждения, объекты финансового, энергетического, транспортного секторов, а также частные предприятия с помощью вируса Petya.A, блокировавшего работу компьютерных систем. Вирус-блокировщик шифровал данные на компьютере и потребовал деньги.

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