От кибератаки 14 января пострадали около 70 государственных ресурсов.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации обнародовали новые подробности кибератаки на государственные информационные ресурсы, произошедшей в ночь с 13 на 14 января.

Как сообщили в пресс-службе Госспецсвязи, сейчас использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки.

"Таким образом, с высокой вероятностью можно утверждать, что дефейс (замена отображаемой информации) веб-сайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки, направленной на нанесение как можно большего ущерба инфраструктуре государственных электронных ресурсов", - говорится в сообщении.

Ранее в Microsoft рассказали о вирусе, который хакеры запустили в компьютеры во время атаки на правительственные сайты.

Специалисты компании обнаружили вредоносное программное обеспечение на десятках пораженных систем, охватывающих несколько государственных, некоммерческих организаций и организаций, которые занимаются информационными технологиями в Украине.

Читайте такжеСБУ назвала количество отбитых кибератак на правительственные ресурсы Украины за 2021 годКак сообщал УНИАН, в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. Всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что за этой кибератакой стоит Россия.

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