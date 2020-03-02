Huawei начала продажи первого смартфона серии P40 (фото)

При покупке Huawei P40 Lite дают бесплатные наушники Freebuds 3.

Компания Huawei начала продажи смартфона Huawei P40 Lite, дебютировавшего на прошлой неделе. Это первый и самый доступный смартфон в горячо ожидаемой серии Huawei P40.

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В отличие от пока не анонсированных флагманов Huawei P40, модель Huawei P40 Lite относится к среднему уровню. На данный момент продажи начались в Испании. Смартфон доступен по цене 299 евро за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, пишет ixbt.com.

Предлагаются чёрный, зелёный и розовый цветовые варианты. При покупке пользователи получают в качестве подарка бесплатные беспроводные наушники Freebuds 3, которые отдельно продаются за 179 евро.

Смартфон оснащён экраном Full HD+ диагональю 6,4 дюйма, SoC Kirin 810, основной четверной камерой с главным 48-мегапиксельным датчиком, а также аккумулятором ёмкостью 4200 мА·ч. Стоит отметить наличие NFC и разъёма для наушников.

На смартфон установлена фирменная оболочка EMUI на основе Android 10, но сервисов Google у него нет, вместо этого используются Huawei Mobile Services (HMS), включая магазин приложений AppGallery.