Huawei представила компактный смартфон

На фоне засилья смартфонов с экранами диагональю более 6 дюймов Huawei Enjoy 10e можно назвать компактным телефоном.

Компания Huawei формально анонсировала смартфон Huawei Enjoy 10e, который поступит в продажу уже на этой неделе. Тогда же будут опубликованы цены и дополнительные подробности.

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Об этом сообщает портал iXBT.com.

"Судя по первому тизеру, главной сильной стороной Huawei Enjoy 10e станет его аккумулятор и время автономной работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Huawei Enjoy 10e будет оснащен экраном диагональю 5,71 дюйма разрешением 1520 x 720 пикселей. На фоне засилья смартфонов с экранами диагональю более 6 дюймов Huawei Enjoy 10e можно назвать компактным телефоном.

"Huawei Enjoy 10e оснащен однокристальной системой Kirin 810, которая производится по нормам 7-нанометрового технологического процесса, встроенным аккумулятором емкостью 4000 мА-ч и поддержкой 10-ваттной зарядки", - подчеркивает издание.

Ранее в линейке Huawei Enjoy 10 было представлено три модели: Enjoy 10, Enjoy 10S и Enjoy 10 Plus. Ожидается, что стартовая цена Huawei Enjoy 10e составит около 140 долларов.

Huawei Enjoy 10e выйдет 1 марта 2020, цена пока не сообщается.