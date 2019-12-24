Huawei запатентовала смартфон с тройной поворотной камерой (фото)

Модуль камеры способен поворачиваться на 180 градусов, чтобы выполнять роль основной или фронтальной камеры в зависимости от текущих задач.

В последнее время фронтальные камеры смартфонов, как правило, размещаются в вырезах дисплея, что позволяет реализовать почти полноэкранный дизайн. Менее распространённой оказалась конструкция выдвижной фронтальной камеры.

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И совсем уж редко встречается экзотическая версия поворотного механизма, когда одна и та же камера выполняет роль основной и фронтальной камеры и в случае необходимости поворачивается относительно верхней грани смартфона. Такую конструкцию можно встретить в моделях ASUS Zenfone 6 и Samsung Galaxy A80 (здесь она ещё дополнена слайдером). Но в скором времени количество смартфонов с таким механизмом может увеличиться, пишет itc.ua.

Стало известно, что компания Huawei подала патентную заявку, в которой описывается мобильное устройство с поворотной камерой как у смартфона ASUS Zenfone 6. Заявка была подана 9 января 2019 года, а её публикация организацией World Intellectual Property Office состоялась уже 19 декабря. Модуль камеры способен поворачиваться на 180 градусов, чтобы выполнять роль основной или фронтальной камеры в зависимости от текущих задач. Несмотря на общее сходство с решением ASUS, версия Huawei всё же имеет небольшое отличие. Она предусматривает использование трёх модулей камер, в то время как у ASUS Zenfone 6 было доступно лишь две камеры.

Предполагается, что такая конструкция камеры дебютирует в смартфоне Huawei P Smart Z 2020. Предыдущая версия, выпущенная в этом году, оснащалась выдвижной фронтальной камерой. Потому внедрение нового механизма камеры будет логичным именно в рамках этой линейки.