Huawei презентовала свои недорогие флагманы

Представлены смартфоны Huawei Nova 6 5G и Nova 6. Стоимость стартует с отметки $455.

Компания Huawei сегодня официально представила свои недорогие флагманы — Huawei Nova 6 5G и Nova 6. Для этого было организовано достаточно масштабное мероприятие в китайском городе Ухань.

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Новинки почти в точности копируют представленные в конце ноября Honor V30 5G и V30 Pro 5G, пишет ixbt.com.

Обе модели построены на Kirin 990, только в случае старшей модели SoC дополнена модемом 5G Balong 5000 c поддержкой режимов SA и NSA — Huawei акцентирует на этом внимание. Nova 6 5G получил дисплей диагональю 6,57 дюйма разрешением 2400 х 1080 пикселей с врезанной сдвоенной фронтальной камерой. А вот датчика в экране нет — он размещен на боковой грани, как в Honor 20.

В конфигурации Nova 6 5G аккумулятор емкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт (естественно, по проводу). Объем оперативной памяти составил 8 ГБ, объем встроенной флэш-памяти — 128 или 256 ГБ. Слотов для карт SIM — два, причем любую из SIM можно использовать для работы в сети 5G. Правда, обе SIM одновременно в сети 5G работать не могут.

Основная камера представлена тремя модулями. В основном установлен датчик Sony IMX600 с раскладкой пикселей RYYB (он заимствован у Huawei P30) и объектив с диафрагмой F/1,7. Второй модуль представлен датчиком разрешением 8 Мп со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 120° и диафрагмой F/2,4, третий модуль — с датчиком разрешением и телеобъективом с диафрагмой F/2,4, обеспечивающим 30-кратный гибридный зум. В третьем модуле имеется система оптической стабилизации.

Фронтальная камера представлена системой модулей: основной с датчиком Sony IMX616 разрешением 32 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2, дополнен модулем с датчиком разрешением 8 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 105°. В Huawei говорят, что это первая в мире фронтальная камера, поддерживающая запись видео 4К с частотой 30 к/с. Ну а в DxOMark эту камеру назвали лучшей в своем роде.

Nova 6 5G оснащен модулями NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac, а также двухдиапазонным приемником GPS. Также смартфон поддерживает обратную зарядку по проводу (мощностью 5 Вт) и работает под управлением Android 10 с интерфейсом EMUI 10.

Цены уже объявлены. Базовый вариант — $540, версия с 256 ГБ флэш-памяти — $600. Продажи стартуют 12 декабря.

Nova 6 в многом повторяет Nova 6 5G. Из отличий — отсутствие автофокуса в системе фронтальной камеры (это, к слову, объясняет, почему DxOMark для теста фронталки выдали Nova 6 5G, а не обычный Nova 6), чуть менее светосильный объектив (с диафрагмой F/1,8 вместо F/1,7) основного 40-мегапиксельного датчика, только одна конфигурация памяти (8/128 ГБ), чуть меньшая емкость аккумулятора (4100 мА·ч). И само собой в этой модели нет модема 5G, хотя SoC — та же Kirin 990.

Nova 6 заметно дешевле Nova 6 5G — стоимость стартует с отметки $455. Вместе с Huawei Nova 6 5G и Nova 6 сегодня представили и модель попроще — Nova 6 SE.

Модель принципиально отличается от Nova 6 и Nova 6 5G дизайном. Вместо вертикальной тройной камеры сзади и двойной фронтальной камеры спереди, здесь мы видим маленький вырез под одинарную фронтальную камеру в экране и квадратный выступ в стиле iPhone 11 под четверную тыльную камеру.

Тыльная камера сочетает основной модуль с датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1,8, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с диафрагмой f/2,4, макро-модуль на 2 Мп и модуль определения глубины на 2 Мп. Смартфон оснащается экраном IPS диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, однокристальной системой Kirin 810, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти.

Аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА·ч поддерживает быструю зарядку на 40 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Также можно отметить поддержку Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS и порт USB Type-C.

Смартфон Huawei Nova 6 SE предлагается в чёрном, розовом и зелёном цветах по цене 312 долларов. Заказать его можно будет с 18 декабря, а продажи стартуют 25 декабря в Китае.