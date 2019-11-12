Следующие iPad Pro и iPhone обзаведутся мощными 3D-сканерами

Шлем и очки дополненной реальности появятся позднее.

В сети появились новые подтверждения о большом внимании, которое компания Apple уделит виртуальной и дополненной реальности в своих будущих продуктах.

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Об этом сообщает портал IXBT.com со ссылкой на Bloomberg.

"По данным источника, запланированный к выходу в первой половине 2020 года iPad Pro получит новый модуль с двумя сенсорами камеры и небольшое отверстие с 3D-датчиками, что позволит создавать трёхмерные реконструкции помещений, объектов и людей", - говорится в сообщении.

Аналогичный 3D-сканер будет добавлен в старшие версии iPhone осенью 2020 года, вместе с поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G.

В 2021 или 2022 годах Apple планирует выпустить шлем виртуальной и дополненной реальности для игр, просмотра видео и виртуальных встреч. Очки с дополненной реальностью планируются на 2023 год. Изначально устройство должно быть завершено в 2019 году и поступить в продажу в 2020 году, но не так давно Apple отсрочила выпуск.