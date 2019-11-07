Китай вводит комендантский час для геймеров-подростков

В будни детям и подросткам позволят играть всего 90 минут в сутки.

В Китае несовершеннолетним запретили играть в онлайн-игры в ночное время суток. Кроме того, время пребывания в играх будет жестко ограничено.

Как сообщает DTF, меры регулирования коснутся всех доступных в Китае онлайн-платформ.

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По новым правилам, не достигшим 18 лет игрокам будет запрещено играть в онлайн-игры с 22:00 до 8:00. В будни детям и подросткам позволят играть всего 90 минут, а по выходным и праздникам – до трех часов в день.

Ограничения введены также на сумму средств, которую несовершеннолетние могут переводить на свои игровые аккаунты.

Дети возрастом от 8 до 16 лет смогут пополнить счёт лишь на 200 юаней ($29) в месяц, а для игроков от 16 до 18 лет максимальная сумма будет равна 400 юаням ($57).

Китайское правительство внедряет систему регистрации реальных имён, которая позволит игровым компаниям сверять личные данные своих пользователей с национальной базой данных.

Ранее сотрудники Google выступили против тайной разработки поисковика с цензурой для Китая.