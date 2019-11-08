Стартовали продажи нового смартфона Redmi Note 8T (фото)

Смартфон Redmi Note 8T уже доступен для предварительного заказа в Украине по цене 5999 грн. Фактические продажи стартуют 14 ноября.

Компания Xiaomi начала сегодня официальные продажи нового смартфона Redmi Note 8T. Первыми регионами, где появилась новинка, стали Испания и Италия.

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Во Франции продажи начнутся с 13 ноября, в Германии — с 15 ноября. Затем присоединятся и другие страны. Смартфон Redmi Note 8T уже доступен для предварительного заказа в Украине по цене 5999 грн. Фактические продажи стартуют 14 ноября. На выбор пользователей будут доступны белый, серый и синий варианты цветового исполнения корпуса.

Интересно, что во время презентации Xiaomi объявила о цене в 199 евро за версию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Тем не менее, в Испании предлагается версия подешевле — с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти за 179 евро. Есть и более дорогая вариация — 4/128 ГБ за 249 евро. Правда, с 8 ноября стартовали продажи только версии за 199 евро за 4/64 ГБ, стальные . В Италии за 199 евро предлагается версия 3/32 ГБ, остальные обойдутся дороже, пишет ixbt.com.

Redmi Note 8T представляет собой обновлённую вариация Redmi Note 8 с поддержкой NFC и быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Смартфон оснащается 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), основной камерой с датчиками разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп, 13-мегапиксельной фронтальной камерой, однокристальной системой Snapdragon 665, аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч.