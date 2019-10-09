Xiaomi презентовала в Украине два бюджетных смартфона: характеристики и цены

Модель Redmi 8 имеет батарейку емкостью 5000 мАч, а старшая модель Redmi 8 Pro получит 64 Мп камеру с четырмя сенсорами и батарею на 4500 мАч.

Компания Xiaomi представила в Украине два своих бюджетных смартфона Redmi 8 и Redmi 8 Pro.

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Как передает Liga.Tech, младшая модель получила 6,22-дюймовый дисплей и каплевидную челку. Redmi 8 имеет 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439 с частотой до 2.0 ГГц.

Набор камер такой: основной модуль двойной с датчиками на 12 и 2 Мп, фронтальная камера 8-мегапиксельная. Емкость аккумулятора 5000 мАч, также есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0 мощностью до 18 Вт. В результате Redmi 8 заряжается на 65% всего за час.

Стоить такой гаджет будет 3999 грн за версию с 32 Гб памяти и 4449 грн за версию с 64 Гб. В продажу в украинских сетях смартфон поступит с 17 октября.

Что же касается Redmi 8 Pro, то телефон получил экран диагональю 6,53 дюйма с разрешением Full HD+, он занимает 91,4% площади лицевой панели. В основной камере установлено четыре сенсора изображения, включая главный разрешением 64 Мп. Процессор Helio G90T.

Кроме этого, Redmi Note 8 Pro оснащен двухдиапазонным модулем Wi-Fi, инфракрасным портом и модулем для бесконтактных платежей NFC. Емкость аккумуляторной батареи - 4500 мА/ч, при этом поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Стоить такой гаджет будет 6999 грн за версию с 6/64 ГБ памяти 32 Гб памяти и 4449 грн за версию с 64 Гб, а версия с 6/128 ГБ будет стоить 7 799 гривен. Продажи Redmi Note 8 Pro стартуют в Украине 9 октября.

Что касается конкурентов, то Samsung сейчас продает свою модель Galaxy M20. Он имеет экран 6,3 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей, сдвоенную камеру и батарею на 5000 мАч. Стоит этот телефон в Украине около 4600 грн.

Lenovo же недавно представила новый бюджетный смартфон K10 Plus с батареей 4050 мАч и тройной камерой. Стоить новинка будет около 4 тыс грн.

Бюджетник от Huawei Y7 2019 имеет двойную камеру на 13 Мп, дисплей 6,26 дюймов и батарею на 4000 мАч. Стоит гаджет около 4700 грн за версию с 3/32 памятью.