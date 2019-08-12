Galaxy A10s: Samsung представила новый бюджетник

Появились более емкий аккумулятор, двойная камера и дактилоскопический датчик.

Компания Samsung Electronics представила смартфон Galaxy A10s, информация о котором недавно утекла в сеть. Он представляет собой улучшенную версию модели Galaxy A10, дебютировавшей в феврале.

Читайте такжеSamsung представил 108-мегапиксельный сенсор для смартфонов

Смартфон получил экран Infinity-V диагональю 6,2 дюйма и разрешением 1520 х 720 пикселей, восьмиядерную SoC, возможно MediaTek Helio P22, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти, есть слот для карточек формата microSD объёмом до 512 ГБ, сообщает ixbt.com.

Главными изменениями стали появившийся на задней панели дактилоскопический датчик, улучшенные камеры и увеличенная с 3400 мА·ч до 4000 мА·ч ёмкость аккумулятора.

Основная камера стала двойной — к основному датчику на 13 Мп присоединился вспомогательный модуль определения глубины на 2 Мп. Фронтальная камера стала 8-мегапиксельный.

Смартфон Samsung Galaxy A10s работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI. Точные цены и сроки выпуска Samsung пока не сообщила.