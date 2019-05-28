Xiaomi представила новые смартфоны Redmi, в частности «убийцу флагманов»

Смартфоны оснащены выдвижной фронтальной камерой и тройной основной.

Компания Xiaomi сегодня официально представила новые смартфоны серии Redmi K20: базового Redmi K20 и Redmi K20 Pro — того самого «большого дьявола» и «нового убийцу флагманов», которым новинку величают маркетологи.

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Redmi K20 Pro, как и сообщалось ранее, построен на топовой платформе Qualcomm Snapdragon 855, имеет до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1. В AnTuTu смартфон набирает почти 390 000 баллов – и это больше, чем у Xiaomi Mi 9.

Дисплей AMOLED характеризуется диагональю 6,39 дюйма и разрешением Full HD+. Он занимает 91,9% площади фронтальной панели, оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев седьмого поколения и по умолчанию поддерживает технологию DC Dimming. Так как обошлось без вырезов или врезанной камеры, то рамки дисплея совсем невелики: верхняя – 1,85 мм, боковые – 2,11 мм, нижняя – 3,8 мм, пишет ixbt.com.

Рамка смартфона изготовлена из алюминиевого сплава серии 7000, фронтальная и тыльная панель оформлены изогнутым стеклом Gorilla Glass 5. Габариты и масса модели – 156,7 х 74,3 х 8,8 мм и 191 грамм.

Фронтальная камера модели размещена в модуле, который выезжает из корпуса всего за 0,8 с. Механизм рассчитан на 300 000 циклов срабатывания – и это очень большой ресурс. Во фронтальной камере применяется датчик изображения разрешением 20 Мп и объектив с диафрагмой F/2,0.

Основная камера представлена тремя модулями: основной характеризуется разрешением 48 Мп (Sony IMX586) и объективом с диафрагмой F/1,75, во втором применен датчик разрешением 13 Мп и сверхширокоугольный объектив с диафрагмой F/2,4, наконец, третий модуль – это датчик разрешением 8 Мп и телеобъектив с диафрагмой F/2,4 и двухкратным оптическим зумом. Системы оптической стабилизации ни в этой модели, ни в Redmi K20 нет.

Емкость аккумуляторной батареи смартфона составила 4000 мА·ч, с помощью быстрой зарядки мощностью 27 Вт аппарат можно зарядить целиком всего за 73 минуты. Помимо прочего в конфигурации модели порт USB-C и стандартный разъем для наушников, поддержка технологии Game Turbo 2.0, адаптер NFC и двухдиапазонный приемник GPS.

Redmi K20 ничем не отличается от старшей модели кроме однокристальной платформы – вместо Snapdragon 855 используется Snapdragon 730. Еще одно небольшое отличие в быстрой зарядке: ее мощность в K20 ограничена 18 Вт.

Redmi K20 Pro предложен в четырех версиях: 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти за $360, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти за $375, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти за $405 и, наконец, топовая с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти за $435.

Redmi K20 немного дешевле: начальный вариант с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценен в $290, а стоимость версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти составила $305.

Раньше всего в продажу поступит Redmi K20 Pro – в Китае его можно будет купить с 1 июня. K20 поступит в продажу утром 6 июня, одновременно с Redmi 7A.